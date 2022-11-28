В Коми в сгоревшем доме обнаружено тело пенсионера

Фото: архив КП

В воскресенье, 27 ноября, в Усть-Куломском районе горел дом, там нашли тело мужчины 1944 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 2.33 в селе Верхний Воч. На улице Центральной загорелся дом. Когда огонь потушили, в доме нашли тело мужчины. Огонь удалось потушить в 11.30. Площадь пожара составила 225 квадратных метров. На месте происшествия работали 12 человек и три единицы техники. По предварительным данным, причиной случившегося стала неисправность электрооборудования.

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