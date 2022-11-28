Житель Коми сел на пять лет за покупку трех граммов наркотиков

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Сыктывдинский районный суд признал 33-летнего жителя Выльгорта виновным в незаконном приобретении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел вечером 18 августа. Житель Выльгорта взял телефон знакомой и за 9 тысяч рублей заказал три грамма наркотика. Далее мужчина получил координаты закладки и поехал на такси в сторону Эжвы. Он забрал наркотики из тайника недалеко от остановки «Емваль». Когда житель Коми вернулся в Выльгорт, его задержали полицейские.

Выяснилось, что мужчина употребляет наркотики. У него обнаружили шприцы, а дома – весы, необходимые для взвешивания наркотиков. Суд приговорил фигуранта к пяти годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей. В колонии для него организуют лечение и медико-социальную реабилитацию.

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