В Сыктывкаре похоронили погибшего во время СВО Илью Антоновского

Фото: пресс-служба главы Коми

В Коми простились с погибшим в ходе проведения специальной военной операции Ильей Антоновским. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба.

В этом году Антоновский в 2022 году пошел служить по контракту. Он был наводчиком танка. Житель Коми погиб в ходе спецоперации. Уйба подчеркнул, что военнослужащий был совсем молод. Завтра бы бойцу исполнилось 22 года.

– Светлая память, рядовой солдат нашей Родины и вечная тебе память, – сказал глава Коми.

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