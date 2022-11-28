Мобилизованным из Коми и их семьям окажут бесплатную юридическую помощь

Фото: архив "КП"

В Коми военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации в зону СВО, а также добровольцам, и их семьям намерены дать право на бесплатную юридическую помощь. Такое решение намерен принять Госсовет республики на очередном заседании 30 ноября. Парламентарии хотят расширить круг лиц, которые могут безвозмездно пользоваться услугами юристов.

В проекте закона прописано, что под участниками СВО подразумеваются призванные на военную службу по мобилизации, проходящие (проходившие) военную службу по контракту и заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы России.

В пояснительной записке сказано, что предлагаемые изменения «будут способствовать созданию условий для разрешения возникающих у этих категорий граждан затруднительных ситуаций, сопряженных с необходимостью оказания им квалифицированной юридической помощи», передает БНК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачи из Коми отправятся к мобилизованным (подробности)