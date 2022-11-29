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НовостиОбщество29 ноября 2022 6:11

В Коми вернут входные фильтры в школах и детсадах

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми планируют вернуть входные фильтры в школах и детских садах. Соответствующее поручение дал глава республики Владимир Уйба.

Руководитель региона поручил организовать работу по профилактике заболеваемости в учреждениях сферы образования.Так, на входах в школы и детские сады будут организованы входные фильтры. Аналогичные меры будут приняты и в других детских учреждениях.

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