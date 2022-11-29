В ходе СВО погиб боец из Коми Евгений Мишарин

Фото: пресс-служба главы Коми

В ходе проведения специальной военной операции погиб рядовой Евгений Мишарин из Коми. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава республики Владимир Уйба.

Мишарин родился в селе Усть-Кулом. Он служил по контракту в Мурманской области, будучи стрелком. Уйба назвал военнослужащего истинным патриотом, верным присяге и воинскому долгу. Житель Коми погиб в ходе проведения СВО.

– Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким, – заключил Уйба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре похоронили погибшего во время СВО Илью Антоновского (подробности)