Мошенники украли у двух «инвесторов» из Коми 7,5 миллиона рублей

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Мошенники украли у жительниц Печоры 1972 и 1962 годов рождения более 7,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщины стали участниками инвестиционного проекта в сети. Далее с ними связался неизвестный и представился менеджером. Под его руководством жительницы Коми несколько месяцев переводили как свои деньги, так и взятые в кредит. Одна из женщин лишилась 5,6 миллиона, а другая – больше 2 миллионов рублей. По фактам случившегося полиция проводит проверку.

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