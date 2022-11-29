В Коми двое парней пытались продать 200 грамм наркотиков

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В Ухте двух 21-летних местных жителей обвиняют в покушение на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.
Как рассказали в надзорном ведомстве, молодые люди непродолжительное время входили в состав ОПГ, которая занималась наркоторговлей. Фигуранты были закладчиками. В июле они собирались получить около 200 граммов синтетического наркотика, чтобы потом продать в Ухте. Однако злоумышленников задержали полицейские. Обвиняемые признали свою вину. Уголовное дело направили в суд.
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