В Коми двое парней пытались продать 200 грамм наркотиков

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В Ухте двух 21-летних местных жителей обвиняют в покушение на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в надзорном ведомстве, молодые люди непродолжительное время входили в состав ОПГ, которая занималась наркоторговлей. Фигуранты были закладчиками. В июле они собирались получить около 200 граммов синтетического наркотика, чтобы потом продать в Ухте. Однако злоумышленников задержали полицейские. Обвиняемые признали свою вину. Уголовное дело направили в суд.

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