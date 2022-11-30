На железнодорожном переходе в Сыктывкаре установили ограждения

Фото: пресс-служба Минэкономразвития Коми

На железнодорожном переходе в Эжвинском районе Сыктывкара установили металлические ограждения. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития Коми.

Ограждения установили в микрорайоне Строитель. Их выполнили в форме «змейки». Кроме того, там установили знаки безопасности и нанесли предупреждающие надписи Такие меры позволят обеспечить безопасность пешеходов. Микрорайон отделен от основной территории железной дорогой. Именно поэтому жители переходят их в неустановленных местах. Это может грозить их безопасности.

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