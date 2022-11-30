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НовостиОбщество30 ноября 2022 6:28

В Сыктывкаре сотрудника ОАО «РЖД» арестовали за взятку в 214 тысяч рублей

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сыктывкаре заключили под стражу сотрудника ОАО «РЖД», задержанного за получение взятки в 214 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

Фигурант получил взятку от людей, представляющих коммерческую организацию. За это сотрудник ОАО «РЖД» должен был совершить действия в интересах этих лиц и предприятия. Мужчину арестовали на один месяц 26 суток. Он будет находиться под стражей по 22 января 2023 года.

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