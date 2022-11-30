В Коми опрокинулась «Лада»: пострадала пассажирка

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 29 ноября, в Печоре «Лада Гранта» опрокинулась в кювет, в результате чего пострадала 69-летняя пассажирка. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 7.50. 37-летний мужчина ехал за рулем «Лады» по технологическому проезду улицы Лесокомбинатовской в сторону Островского. Около дома №4 водитель не справился с управлением. Из-за этого машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП пострадала пассажирка. У нее диагностировали ушиб головы. Госпитализация ей не потребовалась.

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