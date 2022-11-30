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НовостиОбщество30 ноября 2022 14:26

В Коми назначили нового главу Сысольского района

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба администрации Сысольского района

Фото: пресс-служба администрации Сысольского района

Главой администрации Сысольского района стал Александр Попов. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Попова избрали главой администрации. Такое решение приняли местные депутаты. Ранее Попов был заместителем главы районной администрации. Ранее этот пост занимал Александр Батищев. Он подал в отставку. 14 мая Батищев ехал по Визинге на своем УАЗе. Мужчину остановили сотрудники ГИБДД. Оказалось, что водитель пьян. Чиновника оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав.

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