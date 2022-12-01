Стали известны личности погибших в смертельной аварии на трассе Сыктывкар – Ухта женщин

Фото: управление ГИБДД по Коми

В ДТП, которое произошло в среду, 30 ноября, на трассе Сыктывкар — Ухта, погибли 22-летняя девушка и 55-летняя женщина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 14.50 под Зеленцом. 22-летний молодой человек ехал за рулем ВАЗ-2107 по трассе Сыктывкар – Ухта. На 30-м километре он решил обогнать попутную машину, хотя это было запрещено. «Семерка» выехала на встречную полосу и врезалась в Geely.

В результате ДТП погибли два человека. 22-летняя и 55-летняя пассажирки «семерки» получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель ВАЗа получил сочетанную автотравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы бедра и коленного сустава. У 61-летнего водителя Geely диагностировали сотрясение мозга, перелом грудины, а также ушиб спинки носа. Оба мужчины попали в больницу.

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