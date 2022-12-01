В Коми стали чаще диагностировать ВИЧ-инфекцию у женщин

Фото: pexels.com

В Коми увеличилось количество женщин, у которых диагностировали ВИЧ-инфекцию. Об этом сообщила врач центра «СПИД» Елена Михеева.

Коми не входит в число регионов со сложной эпидобстановкой, но занимает пятое место в СЗФО. Пик заболеваемости зафиксировали в 2001 году. Тогда 90% пациентов употребляли наркотики. В 2015 году заболеваемость выросла. Это было связано с употребление спайсов. В 2020 году Коми вышла на плато. В этом году заболеваемость ожидается на уровне 2021 года. При этом СПИД есть во всех районах Коми.

67% пациентов составляют мужчины. В этом году выявили больше заразившихся женщин – 39,2%. Кроме того, зафиксировали факты перинатальной передачи ВИЧ. 72% пациентов заразились половым путем, передает «Комиинформ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Врач прогнала меня»: из-за ВИЧ-статуса житель Коми не смог получить медпомощь в стоматологии (подробности)