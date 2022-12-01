В Коми больше всего медицинских эвакуаций приходится на пациентов с инсультом

Фото: пресс-служба Минздрава Коми

Стало известно, кого чаще всего эвакуируют санавиацией в Коми. Согласно данным, предоставленным в Минздраве, первое место по этому показателю занимают пациенты с заболеваниями кровообращения, в том числе с инсультом.

Далее в списке значатся пациенты с инфекционными заболеваниями и жители Коми с травмами мозга.

Также часто нуждаются в эвакуации и транспортировке пациентки с патологиями поздних сроков беременности, а также люди, имеющие новообразования, уточнили в Минздраве Коми.

— Санавиация ежедневно спасает жизни пациентов. Специалисты эвакуируют и спасают тяжелых пациентов различными способами, используя автомобильный, водный и авиатранспорт. Врачи санавиации ведут круглосуточное дежурство. Позвать их на помощь даже в самые отдаленные районы можно по единому номеру 112, — рассказали в ведомстве.

Благодаря вертолетам прибытие медиков не задерживают ни пробки, ни сложные погодные условия и бездорожье. Не возникает помех и на обратном пути, когда нужно срочно доставить в больницу беременных с патологией, новорожденных и детей, пациентов с инсультом и инфарктом или пострадавших в ДТП, которые получили тяжелые травмы.

— В 2022 году мы закупили 23 комплекса светосигнального оборудования для вертолетных площадок шести районов: Усть-Куломского, Усть-Цилемского, Троицко-Печорского, Удорского, Усть-Вымского, Ижемского. Кроме того, республика приобретает оборудование на сумму 10 млн рублей для двух новых посадочных площадок в Троицко-Печорском районе, — отметил и.о. министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев.

Сейчас в Республике Коми 80 вертолетных площадок. Круглосуточные вертолетные площадки функционируют преимущественно в северной части республики. По данным Территориального центра медицины катастроф Республики Коми, за 11 месяцев 2022 года выполнено порядка тысячи эвакуаций пациентов с привлечением воздушных судов.

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