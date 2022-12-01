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НовостиОбщество1 декабря 2022 9:19

В Сыктывкаре восстановили поврежденный памятник воинам ВОВ

Источник:kp.ru
Фото: «Жилкомсервис»

Фото: «Жилкомсервис»

В Сыктывкаре восстановили памятник воинам Великой Отечественной войны, который повредили неизвестные. Об этом сообщается на странице «Жилкомсервис» в социальной сети «ВКонтакте».

Памятник находится в Лесозаводе. В ноябре там кто-то повредил две буквы. По факту вандализма было подано заявление в полицию. Повреждения удалось восстановить. В МВД отказались сообщать, удалось ли поймать подозреваемых, передает БНК.

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