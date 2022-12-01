В больнице Коми скончался 61-летний водитель Geely после смертельной аварии под Зеленцом

Фото: УГИБДД МВД по Коми

В Коми скончался 61-летний мужчина, который был экстренно госпитализирован в больницу после смертельной аварии под Зеленцом. Напомним, трагедия произошла накануне, 30 ноября, на 30-м км автотрассы Сыктывкар - Ухта.

В столкновении Geely и ВАЗ-2107 на месте погибли 22-летняя и 55-летняя пассажирки отечественной легковушки, а 61-летний водитель китайского авто был госпитализирован в тяжелом состоянии в ближайшую больницу, где через несколько часов скончался, сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

Известно, что 22-летний водитель «семерки» также находится в тяжелом состоянии. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Как рассказали ранее в ГИБДД по Коми, 22-летний молодой человек ехал за рулем ВАЗ-2107 по трассе Сыктывкар – Ухта. На 30-м километре он решил обогнать попутную машину, хотя это было запрещено. «Семерка» выехала на встречную полосу и врезалась в Geely.

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