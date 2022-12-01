Мошенники украли у «инвестора» из Коми 1,7 миллиона рублей

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Мошенники украли у жителя Ухты 1995 года рождения 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, ухтинцу позвонила девушка и представилась менеджером одной из инвестиционных компаний. Собеседница предложила молодому человеку дополнительный заработок, и тот заинтересовался. Далее с ним связался еще один человек. Собеседник убедил ухтинца вложить деньги, чтобы зарабатывать.

Горожанин взял кредит и за месяц перевел 1,7 миллиона рублей. Для того, чтобы вывести деньги, «консультант» попросил оплатить страховку. Потом ухтинец понял, что его обманули мошенники, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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