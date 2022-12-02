В Коми заготовят более 1100 тонн оленины

Фото: пресс-служба Минсельхоза Коми

В Коми заготовят более 1100 тонн мяса оленей в убойном весе. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Коми.

В оленеводческих хозяйствах началась убойная кампания. Кооператив «Оленевод» из Воркуты первым приступил к убою оленей. Уже закупили 160 тонн мяса оленей у оленеводов-частников. В прошлом году было закуплено составил 102 тонны.

Всего оленеводческие хозяйства собираются произвести в собственных хозяйствах и закупить у частников более 1100 тонн мяса. В 2021 году произвели 978 тонн мяса оленей. Нынешняя кампания завершиться в январе 2023 года. Мясо будут перерабатывать цеха в Воркуте, Инте и Ижемском районе.

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