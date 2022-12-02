У сыктывкарца украли с карты 14 тысяч рублей

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В Сыктывкаре у местного жителя 1964 года рождения украли с карты 14 тысяч 400 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратился сыктывкарец. Мужчина заявил, что у нее украли 14 тысяч 400 рублей. Горожанин заявил, что никому не давал свою карту и не сообщал ее данные. Полицейские нашли злоумышленника. Им оказался житель Сыктывкара 1992 года рождения.

Оказалось, что пенсионер неделей ранее приглашал в гости знакомых. Злоумышленник воспользовался тем, что хозяин был пьян, взял телефон и перевел деньги на свои карты. Возбуждено уголовное дело, фигуранта заключили под стражу.

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