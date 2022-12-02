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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 13:17

Пьяный житель Коми украл телефон и попытался перевести с карты 18 тысяч рублей

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Печоре 29-летнего местного жителя обвиняют в краже и покушении на кражу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В сентябре пьяный печорец украл у своего знакомого телефон. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. Далее злоумышленник при помощи приложения «Мобильный банк» трижды попытался перевести 17,7 тысячи рублей. Однако фигурант был настолько пьян, что не смог правильно ввести код для подтверждения операции. На следующий день житель Коми протрезвел и попытался еще раз перевести деньги. Однако к тому времени владелец заблокировали карту. Уголовное дело направили в суд.

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