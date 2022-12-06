В Коми мигранта задержали за поддельный трудовой договор

Фото: архив КП

В Воркуте гражданина Киргизии 1991 года рождения подозревают в том, что он предъявил фиктивный трудовой договор. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В МФЦ для продления регистрации по месту пребывания был предоставлен поддельный трудовой договор. Он создал видимость законного временного пребывания в России гражданки Киргизии. Там имелись заведомо ложные сведения о ведении трудовой деятельности. Выяснилось, что поддельный документ предоставил гражданин Киргизии. Таким образом он хотел продлить регистрацию своей супруги. Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жительница Коми незаконно прописала у себя трех мигрантов из Узбекистана (подробности)