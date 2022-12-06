В Коми двух человек посадили за хищения при ремонте МФЦ

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Верховный суд Коми оставил без изменений приговор директору ООО «СоюзСтройЭнерго» и ООО «РСК», а также бывшему руководителю МФЦ по делу о хищении при проведении ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В 2014-2017 годах между предприятиями и МФЦ были заключены договоры на выполнение ремонтных работ в 17 многофункциональных центрах. Директор компаний, знал, что работы на объектах выполнены не полностью. При этом фигурант подготовил недостоверную документацию и представил ее на оплату. Ее приняла директор МФЦ, которая также знала, что ремонт сделали не полностью. В итоге работы оплатили, и сумма ущерба составила 6,4 миллиона рублей.

С похищенными деньгами глава компаний проделал ряд операций, направленных на придание им легального вида. Кроме того, экс-директор МФЦ после увольнения не вернула вверенный ей по работе планшет.

Директора подрядных фирм приговорили к четырем годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима. Экс-главу МФЦ приговорили к 2,5 года исправительной колонии общего режима. Кроме того, был удовлетворен иск о взыскании в пользу МФЦ 6,4 миллиона рублей ущерба. Защита обжаловала приговор, но Верховный суд Коми оставил его без изменения.

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