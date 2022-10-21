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Происшествия21 октября 2022 9:14

В Коми экс-главу МФЦ отказались выпускать из-под домашнего ареста

Источник:kp.ru
Фото из личного архива Н. Жегуновой

Фото из личного архива Н. Жегуновой

В Коми экс-главу МФЦ Наталью Жегунову отказались выпускать из-под домашнего ареста. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

Напомним, женщина проходит главным фигурантом в уголовном деле о присвоении 1,6 млн рублей, которые, по версии следствия, она выписывала под видом премий сотрудникам, однако эти деньги так до них и не дошли.

Жегунова была задержана, 17 февраля в горсуде ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Через два месяца по решению горсуда содержание под стражей ей заменили на домашний арест. Эту меру пресечения продлили до 8 марта 2023 года.

Жегунова и ее адвокат подали жалобу. Они просили отпустить фигурантку на свободу. Однако Верховный суд Коми отказал в удовлетворении жалобы.

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