В ДТП с пожаром на трассе в Коми пострадал 24-летний водитель

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 6 декабря, в Сыктывдинском районе Kia Rio врезался в дерево и загорелся, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 6.10. 24-летний молодой человек ехал за рулем Kia Rio по трассе Сыктывкар – Ухта со стороны столицы Коми. На 37-м километре водитель не справился с управлением. Из-за этого машина съехала в кювет и врезалась в дерево. После этого иномарка загорелась.

В результате ДТП пострадал водитель. Он получил автотравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб плечевого сустава и закрытую травму грудной клетки. Госпитализация молодому человеку не потребовалась.

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