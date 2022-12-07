В Коми мужчина пытался украсть деньги из дамской сумочки

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В Воркуте местного жителя 1982 года рождения подозревают в попытке кражи денег из дамской сумочки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась женщина 1938 года рождения. Воркутинка рассказала, что к нее пропала дамская сумка. Полицейские выяснили, что злоумышленник находился в медучреждении. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина забрал сумочку из дамской комнаты и скрылся. Подозреваемого задержали. Воркутинец украл сумку, но не нашел ни денег, ни ценных предметов. Возбужденно уголовное дело.

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