Борец из Коми вошел в состав сборной России

Фото: пресс-служба Министрества спорта Коми

Борец из Коми Сергей Пушкин вошел в состав российской сборной. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства спорта.

В Краснодаре проходит всероссийский турнир по вольной борьбе. В нем участвуют больше 400 спортсменов в возрасте до 21 года. Они прибыли в кубанскую столицу из 40 российских регионов. Коми представляют два борца – Сергей Пушкин и Михаил Обухов, который выбыл после первого поединка.

Пушкин же обрался до борьбы за медали. Он состязался за бронзу с серебряным призером первенства Европы Алу Духаевым, который в результате и победил. Однако Пушкин вошел в пятерку сильнейших борцов России. Теперь у него есть право на включение в списки сборной России на 2023 год.

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