В Коми мужчину задержали за вооруженное ограбление

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В Троицко-Печорске задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в разбое. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Ночью на улице к молодому человеку подошел незнакомец. Угрожая предметом, конструктивно схожим с огнестрельным оружием, мужчина потребовал отдать деньги. Юноша отобрал у нападавшего «оружие», но злоумышленник скрылся. Молодой человек обратился в полицию.

Экипаж рогвардейцев заметил на улице мужчину, схожего по приметам. Увидев силовиков, тот попытался скрыться, но его задержали. Подозреваемый ранее неоднократно судимый. Он не работает и находится под административным надзором. Возбуждено уголовное дело, фигуранту до восьми лет лишения свободы.

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