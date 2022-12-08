В Сыктывкаре врачи борются за жизнь упавшего с кровати младенца

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В Сыктывкаре на больничной койке оказался младенец. Девочка упала с кровати и ударилась о деревянный пол. Травмы, которые получила малышка, очень серьезные.

Как сообщает издание «Комиинформ», ребенок госпитализирован в отделение нейрохирургии с травмой головы и переломами. Сейчас за жизнь девочки борются врачи республиканской детской больницы.

- Пациентка 2022 года рождения госпитализирована в отделение нейрохирургии, у ребенка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, перелом ключицы, лучевой кости, - рассказали в Минздраве.

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