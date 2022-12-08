В Коми главу села оштрафовали на 5 тысяч рублей

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Главу администрации одного из сельских поселений Прилузского района оштрафовали на 5 тысяч рублей за нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщина два раза обращалась в администрацию с жалобами, но ответа не получила. Далее жительнице Коми сообщили, что срок рассмотрения ее обращений продлили на два месяца. Однако женщину об этом надлежащим образом никто не уведомил. Было заведено административное дело на главу администрации. Чиновника оштрафовали на 5 тысяч рублей.

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