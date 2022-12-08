За неделю в Коми подорожали огурцы и смартфоны

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За период c 29 ноября по 5 декабря в Коми подорожали огурцы и смартфоны. Об этом сообщает Комистат.

Так, цены на огурцы повысились на 16%. Гречка подорожала на 5,7%, а морковь – на 2,2%. Цены на колбасу снизились на 5,7%. Яблоки подешевели на 5,5%, а макароны – на 4,4%. Смартфоны подорожали на 3,1%, пылесосы – на 2,1%, а шампуни – на 1,2%. Мыло подешевело на 3,2%, а реналгин – на 2,6%. Цены на телевизоры стали ниже на 1,7%.

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