Житель Коми ограбил офис быстрых займов в Петербурге

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В Санкт-Петербурге 25-летнего жителя Коми подозревают в налете на офис быстрых займов. Об этом сообщили в пресс-службе местного главка МВД.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в центре северной столицы. Злоумышленник совершил налет на офис быстрых займов. Подозреваемого нашли по месту жительства – в квартире на Лиговском проспекте.

Подозреваемый рассказал, что ранее взял кредит в этой организации. Он взял деньги из кассы и собирался закрыть ими долг. Однако добычей злоумышленника стали 4 тысячи рублей и билеты «Банка приколов». Подозреваемый решил с горя выпить, но не успел, поскольку его задержали. Возбуждено уголовное дело о разбое, передает «Фонтанка».

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