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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 12:56

В Коми приезжий разложил 1,5 килограмма наркотиков по тайникам

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми 26-летнего жителя Волгоградской области обвиняют в покушение на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, молодой человек в составе ОПГ распространял наркотики, будучи курьером. Полицейские задержали фигуранта в Москве. Силовики осмотрели его телефон и обнаружили там координаты тайников с 1,5 килограмма наркотиков, спрятанных в Сыктывдинском районе. Уголовное дело направили в суд.

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