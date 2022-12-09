В Коми приезжий разложил 1,5 килограмма наркотиков по тайникам

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В Коми 26-летнего жителя Волгоградской области обвиняют в покушение на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, молодой человек в составе ОПГ распространял наркотики, будучи курьером. Полицейские задержали фигуранта в Москве. Силовики осмотрели его телефон и обнаружили там координаты тайников с 1,5 килограмма наркотиков, спрятанных в Сыктывдинском районе. Уголовное дело направили в суд.

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