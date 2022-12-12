В пяти районах Коми объявлен актированный день

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В пяти муниципалитетах Коми объявлен актированный день. Это связано с ухудшением погоды.

Так, в Воркуте отменили уроки для учеников с первого по восьмой класс. В Усинском районе актировку объявили для учащихся 1-4 классов в селах Колва, Усть-Уса, Щельябож и Усть-Лыжа, а также в деревне Захарвань. Пойдут ли эти дети в школу, будут решать их родители.

В Княжпогостском районе отменили уроки для школьников, которые ходят с первого по четвертый классы. В Усть-Цильме объявили актировку для учеников 1-6 классов, а в селе Коровий Ручей – с 1 по 4 классы. В Ижме не пойдут в школу ученики с первого по третий класс.

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