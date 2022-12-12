Экстрадированный из Польши убийца 15-летней девочки из Коми обжаловал приговор

Фото: Сыктывкарский городской суд

Защитники Сергея Гуцана, который в 1994 году убил 15-летнюю школьницу, а после пустился в бега в Польшу, подали в Верховный суд аппелиционную жалобу. Представители фигуранта уголовного дела не согласны с приговором Сыктывкарского городского суда, который вынес наказание в виде 12 лет лишения свободы и 500 тыс. руб. в виде морального вреда.

Семен Гуцан, убивший 26 лет назад школьницу из Сыктывкара, вернулся в Россию. Его экстрадировала на родину из Польши, где мужчина скрывался от правосудия вплоть до 2020 года. Вычислить преступника удалось благодаря поддельным документам.

Судебное заседание состоится 27 декабря 2022 года в 11:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Навсегда в моем сердце»: близкие погибшего молодого отца из Коми не могут его похоронить (подробнее)