В Коми ищут дежурного локомотивного депо: зарплата до 100 тысяч рублей

Фото: pexels.com

В Коми ищут дежурного локомотивного депо, на этой вакансии предлагают зарплату до 100 тысяч рублей и сменный график работы. Об этом сообщает портал hh.ru.

Дежурный должен будет контролировать работу локомотивных бригад на участках, готовить и выдавать локомотивы под поезда. В число его обязанностей также войдет взаимодействие с сервисными локомотивными депо и контроль режима прогрева.

В настоящее время средняя зарплата в сфере транспорта и логистики в Коми составляет почти 65 тысяч рублей. Это на 10 тысяч рублей больше средней предлагаемой зарплаты в республике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бюджетникам Коми в 2023 году проиндексируют зарплаты (подробности)