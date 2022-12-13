Прокуратура Коми проверит ситуацию с замерзающей в доме многодетной семьей

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Прокуратура Эжвинского района проведет проверку по факту сообщения СМИ о местной жительницы Оксаны Коковиной, которая замерзает в аварийном доме вместе с детьми. В ведомстве намерены проверить исполнение жилищного законодательства и законодательства о несовершеннолетних.

Представители надзорного органа начали расследование после того, как история матери-одиночки прогремела на всю Россию.

Дом, в котором живет Оксана вместе с тремя детьми был признан аварийным еще 1 февраля 2018 года. Стены строения буквально превратились в труху, температура в комнатах колеблется от 8 до 13 градусов. Лучшие условия семье пообещали обеспечить до 2025 года.

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