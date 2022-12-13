За неделю в Коми 16 тысяч человек заболели ОРВИ

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За неделю, с 5 декабря по 11 декабря, в Коми почти 16 тысяч человек заболели ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора

За неделю за помощью к медикам обратилось 15 990 человек: 6979 взрослых и 9011 детей. Уточняется, что 56,4% пациентов – дети до 14 лет. В 16 муниципалитетах Коми приостанавливали учебный и воспитательный процесс. Так, в республике полностью закрыты две школы и три детсада. Частично приостановили образовательный процесс в 237 классах 68 школ и в 23 группах 17 дошкольных учреждений.

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