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НовостиОбщество13 декабря 2022 9:40

Все школы Воркуты с 13 декабря закрыли на карантин

Источник:kp.ru
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

С 13 декабря 2022 года все школы Воркуты закрыли на карантин, сообщает Управление образования мэрии МО ГО.

Как говорится в релизе ведомства, с 5 по 11 декабря заболеваемость ОРВИ достигла показателя 2068,17 на 10 тысяч населения по итогам анализа заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории муниципалитета.

– За прошлую неделю за медпомощью обратились 1486 человек. Превышение эпидемического порога по ОРВИ за указанный период – в 2,2 раза, – приводят факты чиновники.

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