В Коми опрокинулся УАЗ: пострадала женщина

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 12 декабря, в Койгородском районе опрокинулся УАЗ, в результате чего пострадала 35-летняя пассажирка. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 12.30. 62-летний мужчина ехал за рулем УАЗа по автодороге Визинга – Кажым в сторону Койгородка. На 96-м километре водитель не справился с управлением. Из-за этого машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадала35-летняя пассажирка. Женщина получила ушиб мягких тканей лба. Госпитализация ей не потребовалась. В ГИБДД также уточнили, что пострадавшая не была пристегнута ремнями безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми опрокинулась «Лада»: пострадала пассажирка (подробности)