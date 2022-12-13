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НовостиПроисшествия13 декабря 2022 10:03

В Коми опрокинулся УАЗ: пострадала женщина

Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 12 декабря, в Койгородском районе опрокинулся УАЗ, в результате чего пострадала 35-летняя пассажирка. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 12.30. 62-летний мужчина ехал за рулем УАЗа по автодороге Визинга – Кажым в сторону Койгородка. На 96-м километре водитель не справился с управлением. Из-за этого машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадала35-летняя пассажирка. Женщина получила ушиб мягких тканей лба. Госпитализация ей не потребовалась. В ГИБДД также уточнили, что пострадавшая не была пристегнута ремнями безопасности.

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