В поликлиники Коми поступили назальные вакцины от коронавируса

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Минздрав Коми сообщил, что в республиканских поликлиниках появилась новая вакцина от коронавируса. По предоставленной информации, речь идет о назальном типе.

В ведомстве отметили, что интраназальная вакцина является аналогом «Спутник V» и требует также введения двух доз. Для эффективности перед вакцинацией нужно прочистить нос.

Особенностью этой вакцины, сообщили в Минздраве, является то, что она блокирует вирус на путях проникновения в организм. Также после ее введения в теле вырабатываются антитела.

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