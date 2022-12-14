В Коми экс-глава дирекции по содержанию казенного имущества попался на взятке

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Коми бывшего директора ГКУ РК «Дирекция по содержанию казенного имущества Республики Коми» подозревают в двух эпизодах превышения полномочий и получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, фигурант безвозмездно передал ООО нежилые помещения. Они закреплены за Дирекцией на праве оперативного управления. За общее покровительство компании и заключение с ней госконтрактов в 2019-2020 годах злоумышленник получил от руководителя организации более 900 тысяч рублей.

В 2020 году были заключены два контракта на разработку научно-проектной документации по двум объектам культурного наследия. Фактически они выполнены не были, но директор подписал акты выполненных работ и передал их в бухгалтерию. После этого организация получила более 6 миллионов рублей.

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