В Сыктывкаре пьяный автослесарь угнал машину из мастерской

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В Сыктывкаре 35-летнего автослесаря подозревают в угоне машины из мастерской. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщина оставила машину в автомастерской, чтобы ее отремонтировали. Ключи от авто она отдала сотруднику. Работник ремонтировал машину и в это время выпил. Далее мужчина решил покататься на авто клиентки.

Ранним утром мастер выехал из мастерской, однако вскоре его остановили сотрудники ГИБДД. Злоумышленника задержали. Мужчина пояснил, что был пьян и решил покататься по городу на чужой машине. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

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