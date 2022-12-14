Житель Коми зарезал одного собутыльника и ранил другого

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В Усинске 36-летнего местного жителя признали виновным в убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в сентябре. В квартире на улице Парковой компания ранее судимых людей распивала алкоголь. В какой-то момент фигурант несколько раз ударил 29-летнего знакомого ножом в живот и спину. В результате пострадавший скончался. Кроме того, житель Коми ранил в живот 35-летнего мужчину. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью. Злоумышленника приговорили к 12 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с мужчины взыскали 1,6 миллиона рублей.

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