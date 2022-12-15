В Коми супружеская пара делала закладки, гуляя с ребенком

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Сыктывдинский районный суд признал супружескую пару из Ухты виновной покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе-прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, с мая по июнь мужчина и женщина делали закладки во время прогулок с коляской. Для того, чтобы отвлечь подозрения, внутри находился ребенок. Однако злоумышленников задержали в Сыктывдинском районе, когда те пытались забрать очередную оптовую партию наркотиков.

Ухтинцы признали свою вину. Мужчину посадили на восемь лет. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ухтинца оштрафовали на 50 тысяч рублей. Женщину приговорили к семи годам с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.

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