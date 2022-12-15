В Коми парень пытался продать 80 грамм гашиша

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В Ухте 19-летнего местного жителя обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.
Как рассказали в ведомстве, ухтинец употреблял наркотики и покупал их в интернет-магазине. Далее юноша стал там работать закладчиком. Злоумышленник собирался продать в Ухте две партии гашиша общей массой 80 грамм. Однако обвиняемого задержали. Фигурант признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.
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