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НовостиОбщество16 декабря 2022 6:54

В Коми ввели в эксплуатацию 2 360 квартир

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

За 11 месяцев 2022 года в Коми введены в эксплуатацию 2 360 квартир. Об этом сообщает Комистат.

С января по ноябрь в республике появилось 2360 квартир. При этом жилье в общежитиях не учитывалось. 1125 квартир ввели в домах, которое построило население. Общая площадь введенного жилья составила 183,8 тысячи квадратных метров. Это на 17,5% больше, чем за аналогичные период прошлого года. Населением построило 123,8 тысячи квадратных метров. Этот показатель вырос на 18,8% больше.

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