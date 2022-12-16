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Жительница Коми чуть не отправила мошенникам 1,5 миллиона рублей, преступление предотвратил подполковник полиции Николай Халитов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

На улице офицер обратил внимание на женщину, которая плакала и заметно нервничала. Полицейские подошел к воркутинке, представился и поинтересовался причиной ее расстройства. Жительница Заполярья рассказала, что занялась инвестированием на бирже. Для получения высокого дохода ей срочно нужно перевести 1,5 миллиона рублей на счет неизвестных людей.

Полковник убедил женщину, что она имеет дело с мошенниками. Воркутинка рассказал, что по рекомендации «брокеров» взяла в банке кредит на сумму 340 тысяч рублей и перевела злоумышленникам. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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