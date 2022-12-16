Несовершеннолетняя воркутинка стала жертвой 46-летнего отчима-педофила

Фото: СУ СК по Коми.

В Воркуте местному жителю дали срок за совращение падчерицы, сообщает СУ СК по Коми.

Как говорится в релизе ведомства, злоумышленник совершил преступления сексуального характера в отношении не достигшей14-летнего возраста дочери сожительницы.

- Суд признал 46-летнего воркутинца виновным и дал срок 14 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строго режима, - рассказали следователи.

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