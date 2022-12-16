Жительницу Коми мошенники оставили без квартиры и украли 3,4 млн рублей

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Мошенники украли у жительницы Сыктывдинского района более 3,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, первый раз женщине позвонили еще в середине ноября. Собеседник представился следователем и сообщил, что на нее неизвестные пытаются оформить кредит. Далее он соединил женщину якобы с сотрудницей Центробанка. Жительница Коми рассказала, что на счету в банке есть 790 тысяч рублей. «Сотрудница ЦБ» попросила снять эти деньги и перевести на безопасный счет. Женщина так и сделала.

Далее жительнице Коми снова позвонил «работник Центробанк». Тот заверил, что деньги женщины в безопасности, но заявил, что мошенники все же могут взять на ее имя кредит. Собеседник посоветовал взять зеркальный займ и перевести его на указанный счет. Злоумышленникам досталось еще 200 тысяч рублей.

Далее мошенники вновь позвонили жительнице Сыктывдинского района. На этот раз они заявили, что неизвестные пытаются переоформить и продать квартиру потерпевшей. Для того, чтобы помешать этому, ее убедили продать квартиру и перевести деньги на безопасный счет. Женщина так и поступила. Она лишилась еще 1,96 миллиона рублей.

Затем женщине вновь позвонил работник банка. Он сообщил, что на им жительницы Коми все же оформили кредит в размере 500 тысяч рублей. Для его закрытия срочно нужно внести зеркальную сумму. Женщина пошла к брату и попросила денег в долг указанную сумму. Родственник посоветовал обратиться в полицию. Женщина сказала, что уже написала заявление, но кредит закрыть все равно нужно. Она снова перевела деньги мошенникам. Те заверили, что с ее сбережениями ничего не случится, а потом перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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